NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die die Vorzugsaktien des Autobauers Volkswagen (VW) anlässlich des geplanten Börsengangs der Porsche AG auf "Overweight" mit einem Kursziel von 235 Euro belassen. Der Markt brauche mehr Informationen, um den Sportwagenbauer angemessen zu bewerten, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Da das aktuelle Marktumfeld auf den übrigen Konzernmarken laste, rechne er frühestens 2023 mit dem Porsche-AG-Börsengang./gl/mis