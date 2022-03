NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für die Volkswagen-Vorzüge auf "Overweight" mit einem Kursziel von 235 Euro belassen. Die Herausforderungen in den Lieferketten dürften 2022 die Entwicklung des Autobauers weiter bestimmen, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Wichtig sei zudem die Tendenz der Gewinne, die das China-Joint-Venture mit SAIC abwirft./tih/edh