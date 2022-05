NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Volkswagen-Vorzugsaktien nach detaillierten Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 235 Euro belassen. Die Premiummarken des Autokonzerns hätten solide Resultate abgeliefert, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Mittwoch vorliegenden Ersteinschätzung. Die Jahresziele seien bestätigt worden./edh/mis