NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volkswagen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 235 Euro belassen. Dies schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Freitag vorliegenden Studie anlässlich seiner etwas weiter in die Zukunft verlagerten Geschäftsprognosen für den Autobauer./edh/ajx