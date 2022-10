NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volkswagen Vorzugsaktien auf "Overweight" mit einem Kursziel von 235 Euro belassen. Dies schrieb Analyst Jose Asumendi in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht am 28. Oktober. Er rechnet mit einem Umsatz von rund 70 Milliarden Euro und einer Marge am unteren Ende der Zielspanne von 7 bis 8,5 Prozent./ag/ngu