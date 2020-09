NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Vorzugsaktien von Volkswagen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Mit seiner Einstufung des Autobauers stelle er sich gegen die Mehrheitsmeinung, schrieb Analyst Arndt Ellinghorst in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Anleger, die die Aktie hielten, machten dies wegen des als überlegen angesehenen Querbaukasten-Konzepts und wegen des Themas Elektrofahrzeuge. Ersteres könne er nachvollziehen. Doch er warne davor, nur wegen des Elektro-Themas auf Volkswagen zu setzen. Ohne eine mutige und fokussierte Elektrostrategie gebe es hier angesichts des komplexen und ineffizienten traditionellen Autogeschäfts große Risiken./gl/ajx