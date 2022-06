NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Volvo B nach dem Kapitalmarkttag auf "Buy" mit einem Kursziel von 255 schwedischen Kronen belassen. Dort habe Volvo den Fokus darauf gelegt, stärker zu wachsen als der Nutzfahrzeugmarkt, schrieb Analystin Daniela Costa in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Gleichzeitig wollten die Schweden die Profitabilität erhöhen. Die Aktien seien gegenwärtig mit einem circa 40 Prozent höheren Abschlag zum Sektor bewertet als sonst üblich, das biete eine günstige Einstiegsmöglichkeit./bek/ajx