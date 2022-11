NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Volvo B nach Quartalszahlen aus der Nutzfahrzeugbranche von 274 auf 268 schwedische Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Bei den Schweden habe sich die Dynamik im dritten Quartal abgeschwächt, schrieb Analystin Daniela Costa in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Grund seien fortgesetzte Probleme in den Lieferketten gewesen./bek/gl