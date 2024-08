Goldman Sachs Group Inc.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Volvo B von 382 auf 336 schwedische Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Bei den Schweden sieht Analystin Daniela Costa laut ihrem Kommentar vom Montagabend das größte Potenzial in der europäischen Nutzfahrzeugbranche und ist für den kommenden Kapitalmarkttag optimistisch. Bei Daimler Truck strich sie derweil ihre Kaufempfehlung und beließ Traton auf "Neutral"./ag

