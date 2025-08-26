DAX 24.046 -0,4%ESt50 5.393 +0,2%Top 10 Crypto 16,00 +2,3%Dow 45.581 +0,4%Nas 21.609 +0,3%Bitcoin 96.687 +0,6%Euro 1,1633 -0,1%Öl 68,00 +1,1%Gold 3.395 +0,1%
Heute im Fokus
Warten auf NVIDIA-Bilanz: US-Börsen in Grün -- DAX schließt in Rot -- MongoDB-Aktie springt nach starken Zahlen in die Höhe -- Kohl’s, PayPal, Tilray, Novo Nordisk, VW, Porsche, DroneShield im Fokus
Top News
NVIDIA-Aktie freundlich: Anleger vor Resultaten in Wartehaltung NVIDIA-Aktie freundlich: Anleger vor Resultaten in Wartehaltung
Webinar: So investierst Du mit ETFs erfolgreich in Aktien ohne schlaflose Nächte Webinar: So investierst Du mit ETFs erfolgreich in Aktien ohne schlaflose Nächte
Volvo (B) Aktie

Volvo (B) Aktien-Sparplan
26,29 EUR -0,25 EUR -0,94 %
STU
294,50 SEK -1,60 SEK -0,54 %
STO
Marktkap. 54,11 Mrd. EUR

KGV 10,84 Div. Rendite 2,98%
WKN 855689

ISIN SE0000115446

Symbol VOLVF

Jefferies & Company Inc.

Volvo AB (B) Buy

19:16 Uhr
Volvo AB (B) Buy
Volvo AB (B)
26,29 EUR -0,25 EUR -0,94%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Volvo auf "Buy" belassen. Die Schätzungen für die Investitionen seitens der Kunden der europäischen Nutzfahrzeughersteller ließen aktuell für das laufende Jahr einen Rückgang erwarten, anders als noch im Januar, schrieb Michael Aspinall in einer am Mittwoch vorliegenden Brancheneinschätzung. Die anhaltende Kaufzurückhaltung mache sich in der Auftragslage bemerkbar. Allerdings baue sich eindeutig eine aufgestaute Nachfrage auf. Aspinall geht davon aus, dass die Auftragseingänge im August eher dem guten Trend im Juli als dem schwachen Juni-Trend entsprechen dürften./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2025 / 11:22 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2025 / 11:22 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Andy Dean Photography / Shutterstock.com

Analysen zu Volvo AB (B)

19:16 Volvo (B) Buy Jefferies & Company Inc.
26.08.25 Volvo (B) Buy Jefferies & Company Inc.
20.08.25 Volvo (B) Buy UBS AG
19.08.25 Volvo (B) Outperform RBC Capital Markets
14.08.25 Volvo (B) Overweight JP Morgan Chase & Co.
