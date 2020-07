NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Volvo B von 160 auf 170 schwedische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die operativen Trends für Lkw-Bauer hätten sich jüngst wieder verbessert, schrieb Analyst Himanshu Agarwal in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Investoren schauten aktuell konstruktiver auf die Lkw-Branche als auf die Autobranche./mis/bek