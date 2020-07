NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Volvo B nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 170 schwedische Kronen belassen. Die Zahlen seien auf breiter Front solide ausgefallen, schrieb Analyst Himanshu Agarwal in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Auftragseingang des schwedischen Lkw-Herstellers habe die Erwartung um zehn Prozent übertroffen./bek/mis