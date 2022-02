NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für die B-Aktien von Volvo nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 235 schwedischen Kronen belassen. Das Management des schwedischen Nutzfahrzeug-Herstellers scheine in einem Umfeld eingeschränkter Lieferketten ein Gleichgewicht zwischen der schrittweisen Erhöhung der Auslieferungen und steigenden Kosten gefunden zu haben, schrieb Analyst Himanshu Agarwal in einer am Dienstag vorliegenden Studie./tih/ajx