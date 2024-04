Jefferies & Company Inc.

Volvo AB (B) Buy

20:21 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Volvo B auf "Buy" mit einem Kursziel von 330 schwedischen Kronen belassen. Die Volumina dürften im kommenden Jahr wieder zunehmen, schrieb Analyst Michael Aspinall in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In diesem Jahr dürften sich die Margen des Herstellers von Nutzfahrzeugen gut halten und die Erwirtschaftung operativer Barmittel stark sein./bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2024 / 12:29 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2024 / 12:29 / ET

