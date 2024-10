Jefferies & Company Inc.

Volvo AB (B) Buy

17:51 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Volvo B vor anstehenden Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 330 schwedischen Kronen belassen. Seine Schätzungen für das dritte Quartal und das Gesamtjahr des Lkw-Bauers liegen über den durchschnittlichen Markterwartungen, schrieb Analyst Michael Aspinall in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Fokus in der Branche sei bereits auf die Aussichten fürs kommende Jahr gerichtet. Stagnation in Europa und leichtes Wachstum in den USA wären für die Nutzfahrzeug-Aktien wohl positiv./niw/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2024 / 10:16 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2024 / 10:16 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vadim Balantsev / Shutterstock.com