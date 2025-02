Jefferies & Company Inc.

Volvo AB (B) Buy

08:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Volvo B von 330 auf 350 schwedische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Nutzfahrzeughersteller habe ein ordentliches Quartal hinter sich, schrieb Analyst Michael Aspinall in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Die Auftragsentwicklung sei stark und zeige eine im derzeitigen Quartal anhaltende Dynamik, welche die Branchenschätzungen eventuell noch nicht widerspiegelten. Diese dürften 2025 mindestens einmal nach oben revidiert werden, am ehesten für die USA. Zudem könnte in Europa ein Wendepunkt bevorstehen./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2025 / 14:57 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2025 / 14:57 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: photofriday / Shutterstock.com