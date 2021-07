NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Volvo B vor Quartalszahlen von 274 auf 284 schwedische Kronen angehoben und die Papiere auf der "Conviction Buy List" belassen. Abnehmende Erwartungen hinsichtlich des Lkw-Geschäfts würden von steigenden Erwartungen an das Segment Baufahrzeuge ausgeglichen, schrieb Analystin Daniela Costa in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Schweden dürften die gegenwärtigen Markterwartungen wohl überbieten. Das zweite Quartal dürfte besser verlaufen sein, also am Markt allgemein erwartet./bek/mis