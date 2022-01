NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für die B-Aktie von Volvo vor Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 210 schwedische Kronen belassen. In einem von Produktionsausfällen geprägten Quartal dürften der schwedische Nutzfahrzeughersteller dennoch gut abgeschnitten haben, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Montag vorliegenden Studie. Auf wichtigen Absatzmärkten für Nutzfahrzeuge dürfte die Dynamik im Vergleich zum dritten Quartal aber verhalten gewesen sein./bek/ck