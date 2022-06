NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volvo B nach einem Investorentag auf "Neutral" mit einem Kursziel von 205 schwedischen Kronen belassen. Auf dem Weg in eine emissionsfreie Zukunft sei über die strategischen Prioritäten des Nutzfahrzeugherstellers gesprochen worden, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Volvo wolle seine robuste Profitabilität beibehalten, den Fokus auf ein Gemeinschaftsunternehmen mit Daimler Truck und Traton legen sowie seine Stellung in Nordamerika und China stärken./tih/edh