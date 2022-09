NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volvo B vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 205 schwedischen Kronen belassen. Analyst Jose Asumendi rechnet in einer am Montag vorliegenden Studie damit, dass der Autobauer im dritten Quartal weiterhin auf gesund gefüllten Auftragsbüchern sitzen wird. Die Herausforderungen in der Lieferkette hätten zwar Bestand, die Verfügbarkeit von Halbleitern sollte sich aber in der zweiten Jahreshälfte verbessern./tih/nas