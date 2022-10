NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volvo B nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 205 schwedischen Kronen belassen. Analyst Jose Asumendi attestierte dem Nutzfahrzeughersteller in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ein solides drittes Quartal und eine gesunde Marktperspektive./tih/stk