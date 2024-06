JP Morgan Chase & Co.

Volvo AB (B) Neutral

11:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volvo B nach einem einwöchigen Investorentreffen in Asien auf "Neutral" mit einem Kursziel von 290 schwedischen Kronen belassen. Mit Blick auf den chinesischen Automobilmarkt sei eine Konsolidierung notwendig, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Mittwoch vorliegenden Sektorstudie. Dieser Markt habe sich in den vergangenen Jahren exponentiell entwickelt. Der schwedische Lkw-Hersteller Volvo erziele in der Branche weiterhin die höchste Profitabilität und treibe die Elektrifizierung in vielen Segmenten voran./bek/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.06.2024 / 01:01 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.06.2024 / 01:06 / BST

