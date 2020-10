NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die B-Aktien des Lastwagenbauers Volvo von 180 auf 190 schwedische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das Ergebnis zum zweiten Quartal - das wohl schwierigste in der Firmengeschichte - sei dank der Umstrukturierungen und eines besseren Kostenmanagements beeindruckend gewesen, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Montag vorliegenden Studie. Er erhöhte daraufhin seine operativen Erwartungen an das industrielle Geschäft./tih/edh