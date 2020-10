NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volvo nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 210 schwedischen Kronen belassen. Der schwedische Nutzfahrzeughersteller habe alles in allem ein sehr starkes Jahresviertel hinter sich, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Ergebnisse hätten sich sehr gesund entwickelt und weltweit habe die Geschäftsdynamik für den Konzern angezogen./tav/ajx