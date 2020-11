NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volvo B auf "Overweight" nach dem Online-Kapitalmarkttag mit einem Kursziel von 225 schwedische Kronen belassen. Dabei hätten die Schweden ihre strategischen Prioritäten auf Weg in eine CO2-neutrale Zukunft dargelegt, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Freitag vorliegenden Studie./ag/tih