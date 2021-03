NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die B-Aktie von Volvo vor Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 235 schwedische Kronen belassen. Nach einem sehr starken vierten Quartal dürfte auch das erste Quartal des schwedischen Lkw-Bauers solide verlaufen sein, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das ablaufende Jahresviertel sei kaum von Angebotsengpässen oder Produktionsunterbrechungen belastet worden./ck/ag