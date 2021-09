NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volvo B vor Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 235 schwedischen Kronen belassen. Der Lkw-Hersteller dürfte angesichts von Streiks, Fabrik-Schließungen und anhaltenden Halbleiterengpässen ein schwieriges Quartal hinter sich haben, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/tih