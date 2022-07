NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Volvo B von 226 auf 229 schwedische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der schwedische Nutzfahrzeughersteller habe dank seiner starken Preisgebung ein starkes zweites Quartal hinter sich, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er fügte hinzu, dass Volvo für den Fall einer Gas-Rationierung besser aufgestellt sein könnte als der Fahrzeugsektor im Allgemeinen./tih/he