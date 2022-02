NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Volvo Cars nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 85 schwedische Kronen belassen. Der Autobauer habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings belasteten die Verluste aus einem Gemeinschaftsunternehmen die Ergebnisse./gl/eas