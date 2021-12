NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Bewertung der Papiere von Volvo Cars bei einem Kursziel von 85 schwedischen Kronen mit "Neutral" aufgenommen. Die Anlagestory beruhe auf dem Volvo-Pkw-Geschäft auch der Polestar-Marke für Hybrid- und Elektroautos, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Wachstumspläne der Schweden kosteten Geld, was zunächst Rendite abgrabe./ag/ajx