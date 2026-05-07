DAX 26.007 +0,6%ESt50 6.196 +0,8%MSCI World 4.857 +0,2%Top 10 Crypto 10,36 +1,0%Nas 25.372 +0,8%Bitcoin 69.654 +0,6%Euro 1,1248 +0,5%Öl 103,6 +0,0%Gold 4.037 +2,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

Vonovia Aktie

Kaufen
Verkaufen
Vonovia Aktien-Sparplan
16,62 EUR +0,36 EUR +2,18 %
STU
Erwachsen handeln.

Mit dem Broker, der Top-Insights, geprüfte Analysen
und Trading ab 0 € vereint (zzgl. Spreads).

Smartphone
Jetzt loslegen
Direkt handeln

Marktkap. 13,9 Mrd. EUR

KGV 5,49 Div. Rendite 5,09%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über Finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A1ML7J

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über Finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A1ML7J1

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über Finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol VNNVF

AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

Vonovia SE Buy

09:36 Uhr
Vonovia SE Buy
Aktie in diesem Artikel
Vonovia SE
16,62 EUR 0,36 EUR 2,18%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vonovia nach Zahlen zu den ersten neun Monaten des Jahres auf "Buy" mit einem Kursziel von 23 Euro belassen. Nach den jüngsten vorsichtigeren Aussagen zum weiteren Geschäftsverlauf hätten die nun veröffentlichten Zahlen nicht mehr viel Neues gebracht, schrieb Pierre-Emmanuel Clouard in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Einschätzung./rob/bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 01:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 01:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vonovia SE

Zusammenfassung: Vonovia Buy

Unternehmen:
Vonovia SE		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
23,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
16,57 €		 Abst. Kursziel*:
38,81%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
16,62 €		 Abst. Kursziel aktuell:
38,39%
Analyst Name:
Pierre-Emmanuel Clouard 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
22,28 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Vonovia SE

10:01 Vonovia Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:36 Vonovia Buy Jefferies & Company Inc.
03.11.26 Vonovia Buy Deutsche Bank AG
03.11.26 Vonovia Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.11.26 Vonovia Neutral Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Vonovia SE

Finanzen.net Overweight-Einstufung JP Morgan Chase & Co. beurteilt Vonovia SE-Aktie mit Overweight JP Morgan Chase & Co. beurteilt Vonovia SE-Aktie mit Overweight
Finanzen.net DAX 40-Wert Vonovia SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Vonovia SE-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Finanzen.net Analyse: Buy-Bewertung für Vonovia SE-Aktie von Jefferies & Company Inc.
Finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX steigt zum Start
Finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: DAX zum Start mit positivem Vorzeichen
Finanzen.net Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE am Mittwochvormittag stärker
Finanzen.net Vonovia-Aktie fester: CFO Philip Grosse geht Ende 2027 - Auf Kurs für Verkaufsziel bis Ende 2028
Dow Jones Vonovia-CEO: Auf Kurs für Verkaufsziel von 5 Mrd EUR bis Ende 2028
dpa-afx Vonovia kritisiert erneut Vergesellschaftungspläne für Wohnungen
RSS Feed
Vonovia SE zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.