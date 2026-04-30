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Marktkap. 18,91 Mrd. EUR

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WKN A1ML7J

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ISIN DE000A1ML7J1

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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Vonovia SE Buy

13:26 Uhr
Vonovia SE Buy
Aktie in diesem Artikel
Vonovia SE
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Vonovia nach Zahlen mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Buy" belassen. Kai Klose bezeichnete das erste Quartal am Donnerstag in seiner ersten Reaktion als solide. Er hob insbesondere den Anstieg der Profitabilität hervor. Aber auch das Finanzprofil des Immobilienkonzerns verbessere sich, wenn auch langsam./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 07:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vonovia SE

Zusammenfassung: Vonovia Buy

Unternehmen:
Vonovia SE		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
38,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
22,72 €		 Abst. Kursziel*:
67,25%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
22,73 €		 Abst. Kursziel aktuell:
67,18%
Analyst Name:
Kai Klose 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
30,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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13:26 Vonovia Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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10:31 Vonovia Buy Jefferies & Company Inc.
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