Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Vonovia SE Buy

13:26 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Vonovia nach Zahlen mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Buy" belassen. Kai Klose bezeichnete das erste Quartal am Donnerstag in seiner ersten Reaktion als solide. Er hob insbesondere den Anstieg der Profitabilität hervor. Aber auch das Finanzprofil des Immobilienkonzerns verbessere sich, wenn auch langsam./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 07:17 / GMT

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vonovia SE