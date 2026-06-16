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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Vonovia SE Buy

08:01 Uhr
Vonovia SE Buy
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Vonovia SE
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Vonovia von 38,00 auf 34,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach dem fast 30-prozentigen Kursrückgang seit dem Hoch vor Beginn des Iran-Kriegs dürften die Kapitalmärkte die hohe operative Effizienz des Wohnungsimmobilienkonzerns und den attraktiven deutschen Mietwohnungsmarkt wieder schätzen lernen, wenn sich das Umfeld weiter stabilisiere, schrieb Kai Klose in einer Einschätzung vom Dienstagnachmittag. Die Inflation dürfte aber hoch bleiben, was zu einer niedrigeren Bewertung des Immobilienportfolios sowie niedrigeren Gewinnschätzungen führe./rob/gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2026 / 16:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vonovia SE

Zusammenfassung: Vonovia Buy

Unternehmen:
Vonovia SE		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
34,50 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
20,95 €		 Abst. Kursziel*:
64,68%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
20,89 €		 Abst. Kursziel aktuell:
65,15%
Analyst Name:
Kai Klose 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
30,21 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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