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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Vonovia SE Buy

09:01 Uhr
Vonovia SE Buy
Aktie in diesem Artikel
Vonovia SE
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Vonovia mit einem Kursziel von 34,50 Euro auf "Buy" belassen. Die Performance des Unternehmens unterstreiche die Attraktivität des deutschen Wohnimmobilienmarktes, schrieb Kai Klose am Mittwoch. Auch wenn die Mieten aus Sicht mancher Investoren zu langsam steigen mögen, sorge der Umstand, dass die Bestandsmieten noch nie gesunken seien, für gute Berechenbarkeit der Erträge. Insgesamt sieht Klose nach der Achterbahnfahrt aktuell gute Chancen in der Branche./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 16:26 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vonovia SE

Zusammenfassung: Vonovia Buy

Unternehmen:
Vonovia SE		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
34,50 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
21,10 €		 Abst. Kursziel*:
63,51%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
21,16 €		 Abst. Kursziel aktuell:
63,04%
Analyst Name:
Kai Klose 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
30,34 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Vonovia SE

09:01 Vonovia Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.07.26 Vonovia Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.06.26 Vonovia Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.06.26 Vonovia Buy Deutsche Bank AG
17.06.26 Vonovia Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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