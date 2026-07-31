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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Vonovia SE Buy

13:11 Uhr
Vonovia SE Buy
Aktie in diesem Artikel
Vonovia SE
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Vonovia nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 34,50 Euro belassen. Der Wohnimmobilienkonzern sei auf gutem Weg, seine operativen Ziele für das laufende Geschäftsjahr zu erreichen, schrieb Kai Klose am Mittwoch nach den vorgelegten Halbjahreszahlen. Zwar dürfte der Aktienkurs weiterhin von gesamtwirtschaftlichen Trends und der künftigen Zinsentwicklung beeinflusst werden, doch erscheine das grundlegende operative Geschäft im Segment "Vermietung" nach wie vor sehr robust./ck/rob/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 09:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vonovia SE

Zusammenfassung: Vonovia Buy

Unternehmen:
Vonovia SE		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
34,50 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
21,17 €		 Abst. Kursziel*:
62,97%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
21,16 €		 Abst. Kursziel aktuell:
63,04%
Analyst Name:
Kai Klose 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
30,34 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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