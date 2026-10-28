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Vonovia Aktie

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15,78 EUR -0,51 EUR -3,13 %
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Marktkap. 13,97 Mrd. EUR

KGV 5,49 Div. Rendite 5,09%
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AI Analyse

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Vonovia SE Buy

10:01 Uhr
Vonovia SE Buy
Aktie in diesem Artikel
Vonovia SE
15,78 EUR -0,51 EUR -3,13%
Charts| News| Analysen
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Vonovia nach der Prognosesenkung für 2028 von 34,50 auf 23,00 Euro zusammengestrichen, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Kai Klose berücksichtigte am Donnerstagmorgen neben der niedrigeren Ergebnisdynamik auch die höheren Marktzinsen in seinem Bewertungsmodell. Er bleibt aber bei seiner Kaufempfehlung angesichts des grundsätzlich robusten Vermietungsgeschäfts, das im ersten Halbjahr mit 87 Prozent den Löwenanteil des operativen Konzernergebnisses ausgemacht habe./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 06:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vonovia SE

Zusammenfassung: Vonovia Buy

Unternehmen:
Vonovia SE		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
23,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
15,74 €		 Abst. Kursziel*:
46,08%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
15,78 €		 Abst. Kursziel aktuell:
45,75%
Analyst Name:
Kai Klose 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
23,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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