NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Vonovia nach Zahlen zum ersten Quartal von 66 auf 70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Thomas Rothäusler passte seine Prognosen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie an das nun von dem Immobilienkonzern in Aussicht gestellte, überraschend hohe Wachstum der Vermögenswerte (NAV) im ersten Halbjahr an. Die Markterwartungen dürften nun auch steigen, zudem seien Zinssteigerungsrisiken sowie politische und regulatorische Risiken bereits im Kurs berücksichtigt./la/mne