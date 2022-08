NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Vonovia auf "Outperform" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Höhere Refinanzierungskosten könnten die Ergebnisse des Immobilienkonzerns zwar deutlich drücken, aber nicht vor 2030, schrieb Analyst Julian Livingston-Booth in einer am Montag vorliegenden Studie. Und Verkäufe könnten ohnehin eine attraktive Alternative bieten./ag/ajx