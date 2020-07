NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Vonovia angesichts des Einstiegs der Immobiliengesellschaft in den niederländischen Markt auf "Overweight" mit einem Kursziel von 59 Euro belassen. Mit dem 2,6-prozentigen Anteil an Vesteda Residential Fund sei Vonovia nun in fünf Ländern vertreten, schrieb Analyst Neil Green in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sein erster Blick auf den niederländischen Markt ist ihm zufolge recht positiv./ck/mis