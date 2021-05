NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vonovia auf "Overweight" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Ungeachtet des Renditeanstiegs bei Staatsanleihen peile der Wohnimmobilienkonzern im ersten Halbjahr eine starke Neubewertung an, schrieb Analyst Neil Green in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Kursschwächen seien Kaufgelegenheiten./ajx/ag