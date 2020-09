NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Vonovia nach Halbjahreszahlen von 50 auf 57 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Immobilienkonzern hätten sich in Grenzen gehalten, was die Widerstandsfähigkeit des Geschäftsmodell belege, schrieb Analyst Julian Livingston-Booth in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er hob seine Gewinnschätzungen (EPS) an und reagierte damit auf die knapp über seinen Prognosen liegenden Zahlen./gl/ag