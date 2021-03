NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Vonovia nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 59 Euro belassen. Analyst Julian Livingston-Booth attestierzte dem Immobilienkonzern in einer ersten Reaktion am Donnerstag eine solide Entwicklung. Im Fokus stehe das Thema Nachhaltigkeit./ag/ajx