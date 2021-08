NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Vonovia nach Halbjahreszahlen der Immobiliengruppe auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Die neue, höhere Prognose für den Betriebsgewinn (FFO) in diesem Jahr liege über seiner Annahme und auch über der vom Unternehmen selbst erhobenen Konsensschätzung, schrieb Analyst Julian Livingston-Booth in einer ersten Einschätzung am Freitag./bek/ag