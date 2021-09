NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Vonovia nach Halbjahreszahlen und einer Anleiheausgabe von 53 auf 54 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst Julian Livingston-Booth setzte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Gewinnerwartungen für den Immobilienkonzern um zwei bis drei Prozent nach oben. Er begründete dies vor allem mit niedrigeren Finanzierungskosten./tih/gl