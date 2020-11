HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Vossloh nach Zahlen von 44 auf 42 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal des Eisenbahnzulieferers sei deutlich besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Christian Cohrs in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Belastungen durch die Corona-Krise dürften sich aber bis 2021 hinein fortsetzen./mf/la

