NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vossloh auf "Hold" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Der Bahntechnikkonzern sei stark ins Jahr gestartet, schrieb Analyst Alexander Thiel am Donnerstag in einer ersten Reaktion auf Quartalszahlen. Umsatz und Profitabilität hätten die Erwartungen getoppt./ag/tih