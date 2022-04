MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Wacker Chemie auf "Buy" mit einem Kursziel von 190 Euro belassen. Das operative Ergebnis des ersten Quartals habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Markus Mayer am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Die Jahresziele seien aber lediglich bestätigt worden, was Gewinnmitnahmen auslösen könnte./ag

/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2022 / 07:52 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST