MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Wacker Chemie von 190 auf 188 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Ein deutsches Embargo für russisches Öl und Gas würde für die von ihm bewerteten europäischen Chemiewerte insgesamt zusätzliche Kosten zwischen 2,6 und 7,9 Milliarden Euro nach sich ziehen, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Ein solcher Schritt werde immer wahrscheinlicher, vor allem für russisches Öl. Ein Embargo für russisches Gas sei deutlich unwahrscheinlicher, am stärksten betroffen wären hiervon die Unternehmen BASF , Wacker Chemie, Covestro , K+S Evonik und Lanxess ./bek/he