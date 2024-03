Jefferies & Company Inc.

WACKER CHEMIE Buy

08:46 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Wacker Chemie nach endgültigen Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 116 Euro belassen. Das operative Ergebnis habe im Schlussquartal den vorläufigen Eckdaten entsprochen, schrieb Analyst Chris Counihan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im laufenden Jahr sollten niedrigere Verkaufspreise und ein geringes Erholungspotenzial den Spezialchemiekonzern belasten. Die Markterwartungen lägen dabei am oberen Ende der Konzernziele für das operative Ergebnis und eher im unteren Bereich beim Umsatz. Der Experte selbst ist dabei generell pessimistischer als der Markt./tav/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2024 / 02:38 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2024 / 02:38 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

