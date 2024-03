Jefferies & Company Inc.

WACKER CHEMIE Buy

12:41 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Wacker Chemie nach einer Veranstaltung in London auf "Buy" mit einem Kursziel von 126 Euro belassen. Die Nachfragedynamik bessere sich, schrieb Analyst Chris Counihan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Kurzfristig sollten sich die Geschäfte des Spezialchemiekonzerns robust entwickeln, da sich die Volumina im Laufe des Monats März verbessern dürften./tih/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2024 / 12:37 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2024 / 20:00 / ET

